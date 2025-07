Minacce a esercente fiori, sarà valutata registrazione audio: prodotte dichiarazioni collaboratore

In settimana, è stato autorizzato un incarico tecnico

Gela. Potrebbero emergere particolari rilevanti nel corso del dibattimento che vede imputati Orazio Manfrè, Salvatore Cavallo, Paolo Franco Portelli, Saverio Susino e Rocco Ciaramella. Sono accusati di aver preteso denaro da un esercente di fiori, con attività anche nell'area del cimitero Farello. Per i pm della Dda, a sostegno di Manfrè, al fine di intimidire l'esercente, sarebbero intervenuti gli altri imputati, considerati vicini al gruppo stiddaro. In settimana, è stato autorizzato un incarico tecnico a uno specialista, con il compito di valutare il possibile contenuto di una registrazione audio effettuata da uno degli imputati, proprio nei frangenti di una precedente udienza, quando sono stati sentiti l'esercente e altri suoi familiari. Una delle parti offese, infatti, avrebbe colloquiato brevemente con l'imputato, parlando di una versione dei fatti che sarebbe stata mutata rispetto all'accaduto. Una situazione che si è parata davanti al collegio penale. L'imputato che ha effettuato la registrazione, ha consegnato lo smartphone, proprio per metterlo a disposizione dei giudici e valutare l'eventuale contenuto della registrazione. L'incarico tecnico dovrebbe permettere di chiarire meglio. I pm della Dda, intanto, avevano prodotto le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Cavallo, fratello di uno degli imputati, che da diversi mesi parla con le autorità. Secondo gli inquirenti, gli accusati, non solo avrebbero intimidito l'esercente, ma si sarebbero appropriati dell'hard disk dei sistemi di videosorveglianza della sua attività. Per gli investigatori, i fatti sarebbero da ricollegare a tensioni interne alla famiglia Manfrè e a presunte rivalità nel settore della rivendita di fiori. Le parti offese (non costituite parti civili) seguono il procedimento con i legali Mariella Giordano e Giada Scerra. Gli imputati sono invece rappresentati dagli avvocati Flavio Sinatra, Davide Limoncello, Cristina Alfieri, Carmelo Tuccio e Giuseppe Passarello.