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Migrante nascosto in auto muore nel traghetto da Tunisi a Palermo

E' stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi di quanto accaduto. La sua posizione è al vaglio della Procura

A cura di Redazione Redazione
08 settembre 2026 16:30
Migrante nascosto in auto muore nel traghetto da Tunisi a Palermo -
Sicilia
Italpress
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PALERMO (ITALPRESS) – Un giovane tunisino di 25 anni è morto mentre tentava di entrare in Italia. Era nascosto nel vano di un’auto a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. E’ stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi di quanto accaduto. La sua posizione è al vaglio della Procura, che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Il migrante non aveva documenti. Del caso si occupa la polizia marittima.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 08 settembre 2026

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