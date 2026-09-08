Migrante nascosto in auto muore nel traghetto da Tunisi a Palermo

E' stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi di quanto accaduto. La sua posizione è al vaglio della Procura

PALERMO (ITALPRESS) – Un giovane tunisino di 25 anni è morto mentre tentava di entrare in Italia. Era nascosto nel vano di un’auto a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. E’ stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi di quanto accaduto. La sua posizione è al vaglio della Procura, che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Il migrante non aveva documenti. Del caso si occupa la polizia marittima.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).