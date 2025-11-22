Miglioramento dell'edilizia carceraria, bando commissario: "43 milioni per Gela e Trapani"

La gara e' suddivisa in sei lotti

Roma. Diventa operativo il piano per migliorare le strutture carcerarie in Italia. Il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, attraverso Invitalia, ha pubblicato il bando di accordo quadro per l'affidamento congiunto di progettazione, Csp e realizzazione di padiglioni detentivi per un importo complessivo di 274.999.299 euro. La gara e' suddivisa in sei lotti: Reggio Calabria e Trani (59.297.030 euro), Perugia e Saluzzo (45.585.329 euro), Santa Maria Capua Vetere e Napoli Secondigliano (44.397.079 euro), Gela e Trapani (43.394.665 euro), Ferrara e Pavia (41.741.157 euro), Rovigo e Monza (40.584.038 euro). Il programma carceri individua diverse linee di intervento, tra cui la 'Linea 2-Ampliamenti delle strutture esistenti', con la quale si intende fornire una risposta immediata al problema del sovraffollamento attraverso la costruzione di nuovi padiglioni detentivi e nuove strutture detentive modulari in grado di assicurare il rapido approvvigionamento di nuovi posti letto.