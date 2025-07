Miano presidente del Pd locale, Di Stefano guarda con favore: "Una scelta di rinnovamento"

La decisione dei democratici di affidare la presidenza del partito cittadino a Francesca Miano, tra i più giovani sotto il simbolo del Pd, piace a Di Stefano, che ha avuto modo di apprezzare le doti politiche e umane del neo presidente

Gela. In un momento non certo contraddistinto da rapporti idilliaci tra il sindaco Di Stefano e una parte del Pd, proprio il primo cittadino stempera l'intensità di qualche animo dem magari poco propenso, per ora. La decisione dei democratici di affidare la presidenza del partito cittadino a Francesca Miano, tra i più giovani sotto il simbolo del Pd, piace a Di Stefano, che ha avuto modo di apprezzare le doti politiche e umane del neo presidente, durante la campagna elettorale dello scorso anno. "Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Francesca Miano per la sua elezione a presidente del Partito Democratico cittadino. Una nomina che acccolgo con grande entusiasmo, non solo per la giovane età di Francesca, che rappresenta una ventata di freschezza e rinnovamento nel panorama politico locale, ma anche per le qualità umane e politiche che ho avuto modo di apprezzare direttamente durante la recente campagna elettorale. Francesca ha dimostrato capacità di ascolto, determinazione, equilibrio e uno spiccato senso di responsabilità, doti che oggi diventano ancora più preziose nel ruolo che è stata chiamata a ricoprire. La sua elezione è un segnale importante per le nuove generazioni – dice Di Stefano - e per chi crede in una politica partecipata, inclusiva e orientata al bene comune. Sono certo che, con il suo impegno e la sua visione, saprà contribuire in modo significativo al rafforzamento del dialogo democratico e alla costruzione di un percorso politico sempre più vicino ai bisogni reali della nostra comunità". Quasi un invito rivolto all'intero Pd. "A nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale, le auguro un proficuo lavoro, nella speranza che il confronto tra istituzioni e forze politiche possa continuare a essere – conclude - come in ogni sana democrazia, franco, costruttivo e orientato al futuro della nostra città".