Metsola “Eredità di Emma Bonino continuerà a vivere nel lavoro del Parlamento Ue”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Ita...
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "L'Assemblea ha appreso con profondo cordoglio della scomparsa di Emma Bonino. Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministro e senatrice della Repubblica Italiana. Ha dedicato la sua vita alla difesa della libertà e dell'uguaglianza, contribuendo a costruire una società più giusta". Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aprendo la sessione plenaria a Strasburgo.
"La sua voce ha lasciato un segno profondo nella politica italiana ed europea - ha sottolineato Metsola -. Emma Bonino ha fatto la storia e la sua eredità continuerà a vivere nel lavoro di questo Parlamento".
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/metsola-eredita-di-emma-bonino-continuera-a-vivere-nel-lavoro-del-parlamento-ue/
Verificato il: 14 settembre 2026