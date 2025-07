"Metro plus", oltre sei milioni e mezzo per i progetti in città: pubblicata la graduatoria

Nelle scorse settimane, la giunta ha approvato la convenzione da stipulare con la Presidenza del consiglio dei ministri

Gela. Oltre sei milioni e mezzo di euro per nove progetti, compresi quelli di riqualificazione e rigenerazione di Palazzo Guttilla, destinato a “officina dell'innovazione sociale”, e dell'ex monastero delle Benedettine, al cui interno saranno ricavati spazi culturali. La Presidenza del consiglio dei ministri, per il tramite del dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, ha reso pubblica la graduatoria definitiva del programma “Città medie”-metro plus. L'amministrazione e gli uffici comunali già da tempo hanno concluso le procedure propedeutiche e l'istruttoria dei progetti, poi vagliati a livello ministeriale. Sono tutti rientranti nella graduatoria di quelli ammessi. L'attività, in municipio, è stata coordinata dal dirigente Antonino Collura e il sindaco Terenziano Di Stefano ha affidato la delega in materia, così come accaduto per la nuova programmazione 2021-2027 dell'Unione dei Comuni, all'assessore Romina Morselli. Prima della pubblicazione ufficiale del decreto e della graduatoria, è stato necessario il controllo della Corte dei Conti. Nelle scorse settimane, la giunta ha approvato la convenzione da stipulare con la Presidenza del consiglio dei ministri. Il punto cardine del programma metro plus per le “città medie” del sud Italia passa principalmente dalla rigenerazione a fini sociali e da interventi che puntano al recupero delle marginalità.