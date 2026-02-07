Quotidiano di Gela

Messina, si dimette il sindaco Federico Basile

A cura di Redazione Redazione
07 febbraio 2026 10:51
Sicilia
Italpress
Regione
MESSINA (ITALPRESS) – Il sindaco di Messina Federico Basile, durante una conferenza stampa convocata stamani a Palazzo Zanca ha confermato le proprie dimissioni, la città si prepara al voto anticipato.

-Foto xr6/Italpress-
(ITALPRESS).

