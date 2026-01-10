Messina, il Questore Annino Gargano saluta dopo due anni per assumere l’incarico a Bari
MESSINA (ITALPRESS) – Il Questore di Messina, Annino Gargano, lascia la città dopo quasi due anni per assumere l’incarico di Questore a Bari. Nel saluto al personale della Polizia di Stato, Gargano ha ringraziato tutti per l’impegno e la collaborazione, sottolineando i risultati raggiunti nel garantire sicurezza, prevenzione e vicinanza ai cittadini.
