Messina, custodisce in casa munizioni ed esplosivi da guerra: arrestato un 37enne

MESSINA (ITALPRESS) – A Mistretta (Messina) i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 37enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “detenzione illegale di munizioni ed esplosivi da guerra”. L’arresto è scaturito nell’amb

MESSINA (ITALPRESS) – A Mistretta (Messina) i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 37enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “detenzione illegale di munizioni ed esplosivi da guerra”. L’arresto è scaturito nell’ambito di un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla citata Compagnia nelle aree rurali di competenza con l’ausilio del personale specializzato dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”.

In tale quadro i militari – avvalendosi anche del supporto di un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania Fontanarossa – hanno eseguito una perquisizione in un terreno e presso un casolare nella disponibilità dell’uomo, rintracciato sul posto mentre conduceva dei capi di bestiame.

I militari hanno trovato un ingente quantitativo di munizioni ed esplosivi da guerra – tra cui 13 granate da mortaio, 1.800 munizioni di vario calibro e 21 piastrine di caricamento per mitragliatrice – il tutto custodito in appositi contenitori di plastica occultati in un anfratto naturale presente nel costone roccioso adiacente, ben occultato alla vista esterna. L’arsenale era custodito con particolare accortezza, considerato il potenziale esplodente, tanto che le granate, piene di tritolo, si trovavano sigillate in appositi tubi di plastica di recentissima fabbricazione; mentre le granate, in dotazione all’Esercito fino agli anni Cinquanta, risultano in base ai primi accertamenti perfettamente funzionanti e pronte all’uso.

Il materiale così sequestrato è stato messo in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo. Il 37enne è ai domiciliari a seguito della gradazione della misura cautelare intervenuta dopo il giudizio di Riesame innanzi al tribunale di Messina; anche questi giudici hanno confermato la tesi della custodia “attiva” dell’arsenale da parte del 37enne.

-Foto screenshot video Carabinieri-

(ITALPRESS).