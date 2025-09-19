Messa in sicurezza area costone, Regione conferma quasi 5 milioni: fondi da Psc

Gli uffici del dipartimento regionale ambiente hanno definito, confermandola con i relativi atti, l'imputazione delle somme nel programma Psc 2014-2020

Gela. Sono interventi, di consolidamento e messa in sicurezza, in un'area da sempre molto difficile quanto alla tenuta idrogeologica. Per la zona a monte del costone Borsellino e per quella delle terre armate, gli uffici regionali, con specifici decreti, hanno confermato stanziamenti per quasi cinque milioni di euro. Erano somme rientranti, almeno in origine, nel programma Po-Fesr 2014-2020. L'allora amministrazione Greco inserì i progetti nel sistema “Agenda Urbana”. Non si riuscì ad arrivare alle gare e l'iter si fermò. Così, per evitare un definanziamento che sarebbe stato certamente grave, gli uffici del dipartimento regionale ambiente hanno definito, confermandola con i relativi atti, l'imputazione delle somme nel programma Psc 2014-2020. Gli stanziamenti vengono assicurati e a mutare è solo la collocazione nei programmi di finanziamento. Le parti, ovvero Regione e amministrazione comunale, di recente, hanno sottoscritto i disciplinari che permetteranno al municipio di incassare importi decisivi per concretizzare gli interventi, sempre più urgenti al fine di prevenire eventuali cedimenti, in un quadrante urbano con presenza di abitazioni e infrastrutture viarie. I funzionari regionali hanno inoltre disposto gli impegni economici nelle apposite voci di bilancio. I decreti di finanziamento sono pervenuti in Comune. La giunta, di recente, ha varato un atto di indirizzo, predisposto dal settore ambiente, retto dall'assessore Giuseppe Fava, che prevede di puntare a fondi ulteriori, sempre per interventi nelle aree del costone e in quelle che si affacciano sul lungomare, allo scopo di disporre di risorse aggiuntive.