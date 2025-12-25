Messa di natale al quartiere Buvuru: momenti di comunità e preghiera

I canti natalizi, eseguiti dai residenti e i cantori di alcune parrocchie della città, hanno accompagnato la celebrazione creando un’atmosfera intensa e coinvolgente, capace di unire spiritualità e tradizione.

Gela. Nel cuore del quartiere Buvuru si è svolta la Messa di Natale, un appuntamento molto sentito che presenta i requisiti per diventare una vera e propria tradizione. Presenti i residenti di tutte le età in un clima di raccoglimento, gioia e condivisione. La celebrazione ha rappresentato un momento speciale per riscoprire il vero significato del Natale: la nascita di Gesù, simbolo di speranza, pace e amore verso il prossimo. I canti natalizi, eseguiti dai residenti e i cantori di alcune parrocchie della città, hanno accompagnato la celebrazione creando un’atmosfera intensa e coinvolgente, capace di unire spiritualità e tradizione. Durante l’omelia,do Giorgio Cilindrello ha sottolineato l’importanza della solidarietà e della comunità, invitando tutti a vivere il Natale non solo come una festa, ma come un’occasione concreta per avvicinarsi agli altri, soprattutto a chi vive situazioni di difficoltà o solitudine. Un messaggio semplice ma profondo, che ha trovato riscontro nei volti attenti dei partecipanti.

Al termine della Messa, la comunità si è ritrovata per un momento di saluto e auguri, rafforzando quel senso di appartenenza che rende il quartiere Buvuru una realtà viva e unita. La Messa di Natale si conferma così non solo un rito religioso, ma anche un prezioso momento di incontro e condivisione, capace di rinnovare i legami e accendere la speranza nel cuore di tutti.