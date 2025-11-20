"Merito alla procura e ai carabinieri", Scuvera: "Stato presente contro il traffico di droga"

L'esito dell'inchiesta "White sheep"

Gela. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera ha voluto commentare l'esito dell'inchiesta "White sheep". "Esprimo soddisfazione per l’operazione “White Sheep”, che ha portato all’arresto di cinque persone e all’iscrizione di altri indagati per spaccio di cocaina e crack. Si tratta di un intervento che rafforza la tutela della nostra comunità e mostra ancora una volta la capacità delle forze dell’ordine di agire con tempestività e incisività. Il lavoro svolto dai Carabinieri, dal Procuratore e dalla Procura conferma una presenza costante dello Stato e invia un segnale netto a chi pensa di usare Gela e il nostro territorio come terreno per traffici e violenze. La sicurezza è una priorità assoluta. In questi mesi ho sostenuto con decisione ogni azione utile a consolidare la presenza delle istituzioni, perché lo sviluppo passa da un territorio presidiato, ordinato e rispettato. Operazioni come questa danno dignità al lavoro quotidiano delle persone oneste che tengono in piedi la nostra città. Esprimo la mia stima ai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta e al Reparto Territoriale di Gela, insieme al Procuratore che ha coordinato l’indagine. Continuerò a garantire impegno e attenzione, perché la sicurezza resta la base di ogni progetto di crescita per Gela e per tutto il territorio della provincia di Caltanissetta", ha detto.

In foto il procuratore Salvatore Vella e il colonnello Marco Montemagno