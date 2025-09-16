Quotidiano di Gela

Mercato, troppi rifiuti abbandonati: all'alba partiti controlli di sindaco e assessori

Ci sono obblighi specifici che gravano anche sugli ambulanti, soprattutto rispetto alla pulizia delle aree di loro pertinenza

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
16 settembre 2025 11:00
Mercato, troppi rifiuti abbandonati: all'alba partiti controlli di sindaco e assessori -
Gela
Attualità
Gela. Questa mattina, all'alba, sono iniziate le verifiche tra gli ambulanti del mercato settimanale. Il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Simone Morgana e Giuseppe Fava, insieme ai tecnici e agli operatori di Impianti Srr, hanno condotto un sopralluogo per prevenire l'abbandono incontrollato di rifiuti nelle aree incolte della Cittadella, denunciato più volte dai residenti e dalle associazioni "Amici della Terra" e "Aria nuova". Dalle sei del mattino, sono partiti i controlli, anche per dare comunicazioni agli ambulanti e valutare l'osservanza della tassa per l'occupazione del suolo pubblico. "In queste settimane abbiamo notato condotte sulla raccolta rifiuti non conformi che creano disagi e incidono sul decoro pubblico", ha spiegato Di Stefano. Ci sono obblighi specifici che gravano anche sugli ambulanti, soprattutto rispetto alla pulizia delle aree di loro pertinenza.

