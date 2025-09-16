Mercato, troppi rifiuti abbandonati: all'alba partiti controlli di sindaco e assessori

Ci sono obblighi specifici che gravano anche sugli ambulanti, soprattutto rispetto alla pulizia delle aree di loro pertinenza

Gela. Questa mattina, all'alba, sono iniziate le verifiche tra gli ambulanti del mercato settimanale. Il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Simone Morgana e Giuseppe Fava, insieme ai tecnici e agli operatori di Impianti Srr, hanno condotto un sopralluogo per prevenire l'abbandono incontrollato di rifiuti nelle aree incolte della Cittadella, denunciato più volte dai residenti e dalle associazioni "Amici della Terra" e "Aria nuova". Dalle sei del mattino, sono partiti i controlli, anche per dare comunicazioni agli ambulanti e valutare l'osservanza della tassa per l'occupazione del suolo pubblico. "In queste settimane abbiamo notato condotte sulla raccolta rifiuti non conformi che creano disagi e incidono sul decoro pubblico", ha spiegato Di Stefano. Ci sono obblighi specifici che gravano anche sugli ambulanti, soprattutto rispetto alla pulizia delle aree di loro pertinenza.