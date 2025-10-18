Mercato settimanale, verifiche su pagamenti ambulanti: difficile un'alternativa alla "Cittadella"

Gli uffici del municipio stanno approfondendo l'osservanza dei pagamenti dovuti all'ente. Individuare un'area diversa rispetto a quella attuale non appare facile

Gela. Il mercato settimanale, tra le strade della “Cittadella”, non è un tema che si lega esclusivamente alla pulizia delle aree, troppo spesso carente. Più in generale, in Comune, sono in corso verifiche circa la posizione dei mercatali che operano settimanalmente. Gli uffici del municipio stanno approfondendo l'osservanza dei pagamenti dovuti all'ente. Il versamento dei canoni previsti, infatti, diventa condizione necessaria affinché si possa garantire la regolarità delle attività condotte dagli ambulanti. In queste settimane, ci sono stati incontri tra l'amministrazione comunale e le organizzazioni datoriali che rappresentano gli esercenti del mercato settimanale. “Ci sono verifiche in corso – sottolinea l'assessore Filippo Franzone – abbiamo avviato una serie di interlocuzioni e di incontri con le organizzazioni che rappresentano i mercatali”. Alla “Cittadella” si tiene, settimanalmente, un mercato, tra i più grandi del territorio, quanto a dimensioni. Per anni, anche nel corso di precedenti esperienze amministrative, è stato ripetuto che l'area attuale non si adatta alle esigenze degli utenti e degli operatori. Coordinare i controlli diventa molto difficile e non mancano le lamentele dei residenti. Peraltro, c'è la presenza pure di istituti scolastici. Individuarne una differente non è assolutamente semplice. “L'intenzione c'è – aggiunge Franzone – siamo alla ricerca di un'area che abbia specifiche caratteristiche. Purtroppo, non è facile. La zona attuale è fortemente decentrata e non permette a tutti di raggiungerla facilmente”. L'eventuale alternativa dovrebbe essere pubblica, anche per non gravare troppo sulle casse dell'ente comunale.