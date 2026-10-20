Mercato settimanale, nuovi controlli: verifiche in area ovest, sei sanzioni

Interessato il settore ovest

Gela. Proseguono i controlli della polizia locale al mercato settimanale. Questa mattina, è stato interessato il settore ovest del mercato, dove sono stati controllati circa 50 espositori e contestate sei sanzioni amministrative per occupazione di suolo pubblico. Alle operazioni ha preso parte l'assessore Filippo Franzone, al quale il comando rivolge un sentito ringraziamento per la presenza e la dedizione dimostrate. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane negli altri settori dell'area mercatale, a tutela degli operatori regolari e dei cittadini. Una conferma in tal senso arriva dall'assessore Simone Morgana e dall'attuale coordinatore del comando, il funzionario Giampiero Occhipinti.