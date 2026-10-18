Confronto tra giovani avvocati Aiga nel coordinamento regionale: menzione speciale per i legali di Niscemi

I lavori hanno visto anche un aperto confronto sui progetti associativi da estendere e condividere con le strutture nazionali

Gela. Si è tenuto a Niscemi il coordinamento regionale Aiga–Associazione Italiana Giovani Avvocati, organizzato dalla sezione di Gela. Nel corso della giornata, moderata dal presidente di sezione Avv. Pierangelo Vasile e dal coordinatore regionale avv. Dario Alfieri, si sono susseguiti i saluti istituzionali del sindaco di Niscemi avv. Massimiliano Conti, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela con il consigliere Avv. Vincenzo Vasta, del presidente della Camera Penale di Gela, avv. Angelo Gaccione, e del coordinatore Aiga Area Sud avv. Mario Aiezza. I lavori hanno visto anche un aperto confronto sui progetti associativi da estendere e condividere con le strutture nazionali. Un importante e partecipato momento di confronto e condivisione che ha riunito circa 70 presenze giunte da ogni parte della Sicilia, tra presidenti e componenti dei direttivi di tutte le sedici sezioni isolane dell’associazione. Un’ampia adesione che testimonia la coesione della comunità forense regionale e la volontà di rafforzare il dialogo, la collaborazione e l’impegno comune tra i giovani avvocati in favore della professione e del sistema giustizia. L’incontro ha assunto un significato particolarmente profondo per la presenza di alcuni avvocati della città di Niscemi direttamente colpiti dall’evento franoso che ha interessato il territorio, danneggiando le loro abitazioni e i loro studi professionali. Aiga ha riservato loro un articolato spazio di ascolto per raccogliere le istanze e le proposte operative nate dalla loro drammatica esperienza sul campo. L’obiettivo dell’associazione è ora quello di rielaborare tali spunti in specifici atti e proposte normative da veicolare attraverso i canali associativi verso i canali istituzionali competenti, a sostegno delle realtà territoriali colpite. A testimonianza di questo impegno, a margine dei lavori è stata consegnata ai colleghi niscemensi intervenuti una targa di riconoscimento recante una dedica significativa: “A chi, nonostante le avversità del territorio, continua a custodire la giustizia ed il valore della professione”. La scelta di Niscemi non è stata soltanto una decisione organizzativa ma un segnale concreto di attenzione e prossimità nei confronti di una comunità che sta affrontando una situazione complessa, con ricadute significative sulla vita quotidiana, sulle attività professionali e sul tessuto economico e sociale. Il ruolo dell’avvocatura, come ribadito durante l’incontro, non si esaurisce nell’esercizio della professione ma si esprime anche attraverso la presenza capillare nei territori e il contributo attivo alla coesione sociale.