Mercato settimanale, ladri in azione: diversi furti subiti da chi si reca tra le bancarelle

Probabilmente, urge un rafforzamento dei controlli per cercare di far desistere chi agisce, ormai con una certa regolarità

Gela. Il martedì del mercato settimanale, ormai da parecchio tempo, è diventato sinonimo di furti. E' accaduto pure negli scorsi giorni, tra le bancarelle alla Cittadella. Si sono registrati diversi casi di avventori, vittime di furti. Non hanno più trovato il portafoglio che avevano con loro o comunque i soldi. Chi agisce pare puntare principalmente sulle borse delle donne. Così, in pochi istanti, e senza che la vittima presa di mira se ne accorga, vengono sottratti i portafogli o il denaro riposto. Probabilmente, urge un rafforzamento dei controlli per cercare di far desistere chi agisce, ormai con una certa regolarità.