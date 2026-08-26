Mercato settimanale, continuano controlli tra gli ambulanti: aumentano quelli in regola con i pagamenti

Sono ottanta quelli che a oggi risultano in linea con pagamenti, che da anni non venivano più effettuati

Gela. La linea assai rigorosa intrapresa dall'amministrazione comunale sui pagamenti dovuti dagli ambulanti del mercato settimanale, nell'arco di quattro settimane, con verifiche direttamente effettuate nell'area mercatale alla Cittadella, ha fatto aumentare il numero di esercenti che hanno regolarizzato le loro posizioni. Sono ottanta quelli che a oggi risultano in linea con pagamenti, che da anni non venivano più effettuati. Ieri, per la quarta settimana consecutiva, l'assessore Filippo Franzone, gli agenti della polizia locale e i tecnici comunali (c'era anche il consigliere comunale Davide Sincero), hanno svolto ulteriori verifiche fra gli ambulanti giunti al mattino per montare le bancarelle. Quelli completamente non in regola erano già stati invitati a non accedere all'area mercatale. Su un totale di circa centoventi ambulanti autorizzati, la soglia delle regolarizzazioni arriva appunto a ottanta. Incassare le somme per l'occupazione di aree pubbliche è dirimente per un municipio che in dissesto, come più volte ribadito dall'amministrazione comunale, non può permettersi capitoli finanziari a vuoto.