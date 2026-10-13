Mercato settimanale, continuano controlli: ora più di cento ambulanti in regola

Questa mattina, l’assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone, insieme agli agenti del comando di polizia locale, ha effettuato una serie di verifiche che hanno interessato circa cinquanta ambulanti

Gela. Proseguono le attività di controllo e verifica della regolarità degli operatori commerciali al mercato settimanale di Marchitello. Questa mattina, l’assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone, insieme agli agenti del comando di polizia locale, ha effettuato una serie di verifiche che hanno interessato circa cinquanta ambulanti. Nel corso dei controlli sono state elevate otto sanzioni per il mancato pagamento del suolo pubblico, nell’ambito di un’attività finalizzata a garantire il rispetto delle regole e a favorire la progressiva regolarizzazione degli operatori presenti nell’area mercatale. I risultati raggiunti dall’inizio dell’anno evidenziano un significativo incremento degli ambulanti in regola con i pagamenti: si è passati dai cinque iniziali agli attuali 102. Un dato che testimonia i progressi compiuti sul fronte della regolarizzazione, pur in presenza di ulteriori situazioni da verificare. Gli ambulanti complessivamente presenti al mercato di Marchitello sono circa 140. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha programmato il proseguimento dei controlli con cadenza periodica, con l’obiettivo di completare il percorso di regolarizzazione e assicurare condizioni di equità tra tutti gli operatori commerciali. Particolare soddisfazione è stata espressa dall’assessore Filippo Franzone per i risultati ottenuti fino a questo momento, che confermano l’efficacia dell’attività di verifica avviata dal Comune.