Mercato settimanale, ancora controlli all'alba: nuove verifiche sui pagamenti degli ambulanti

Gli ambulanti del tutto non in regola hanno lasciato l'area mercatale

Gela. Nuovi controlli, all'alba e fino alle prime ore del mattino, al mercato settimanale alla Cittadella. Gli agenti della polizia locale, i tecnici comunali e l'assessore Filippo Franzone, hanno effettuato verifiche sui pagamenti da parte degli ambulanti. Quelli del tutto non in regola hanno lasciato l'area mercatale, come indicato dagli agenti della polizia locale e dall'assessore Franzone. Altri stanno progressivamente regolarizzando le loro posizioni contributive. Già la scorsa settimana, l'amministrazione comunale ha coordinato verifiche sul posto, facendo emergere una soglia di irregolarità decisamente elevata. Si punta a risultati favorevoli, con i pagamenti dovuti dagli ambulanti che vanno incassati in toto.