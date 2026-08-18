Mercato Gela, non solo Argentati e Valenti, è caccia ad un centrocampista

La rosa di Fabio Comandatore è fatta al 90%: il Gela completa il reparto difensivo con il ritorno del classe 2006 Cristian Argentati e annuncia l’esterno offensivo Alessandro Valenti. Resta l'incognita stadio.

Gela. Manovre di mercato in corso nel Gela. La rosa della squadra a disposizione di Fabio Comandatore è fatta al 90%. Mancano pochi ritocchi per fare in modo che il tecnico abbia alternative, soprattutto a centrocampo ed in attacco.

E’ tutto fatto intanto per il ritorno di Cristian Argentati. Il classe 2006 di Caltanissetta è stato protagonista di una stagione positiva in biancazzurro. Dopo l’esperienza in Eccellenza il primo anno, in Serie D ha mostrato progressi e costanza, ma soprattutto attaccamento ai colori. Dopo il fuggi fuggi estivo aveva accettato la corte del Brusaporto. Una avventura iniziata e finita nel giro di poche settimane. Il difensore ha dato disponibilità al suo ritorno e già da ieri si è aggregato al resto dei compagni. Dovrà giocarsi il posto probabilmente con Colace (per l’età) e con Nardo (per il ruolo. Di sicuro un elemento affidabile. Ieri è stato ufficializzato Alessandro Valenti, classe 2006, attaccante esterno, sinistro di piede mancino. Nato a Novara, ma con origini gelesi, Alessandro è cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile novarese, arrivando fino alla prima squadra.

Nella stagione 2024/2025 ha fatto il suo esordio in Serie C con il Novara, mentre nella passata stagione, con il Novaromentin, ha raccolto 27 presenze e 2 gol nel Girone A di Serie D, considerando campionato e Coppa. Dato per certo il tesseramento di Antonio Rozzi (manca solo l’ufficialità), si tratta ancora con Sandro Baglione ma il ds Cammarata intende valutare con calma. Molte squadre hanno concluso il ritiro pre campionato e stanno sfoltendo le rose a propria disposizione ed il Gela potrebbe cogliere una occasione importante proprio a ridosso dell’inizio del campionato.

Ieri sono ripresi gli allenamenti ma ancora a Riesi. Preoccupa e non poco la situazione dello stadio Presti. I lavori al manto erboso inizieranno l’ultima settimana di agosto e teoricamente non dovrebbe esserci rischio per la prima di campionato del 13 settembre con il Favara. Tanti dubbi anche per la copertura, con il tentativo di utilizzare parte della tribuna scoperta delimitando il cantiere.

Prima del debutto in Coppa Italia a Licata di domenica sera ci sarà un test giovedì a Mazzarrone alle 17,30.

La squadra intanto parteciperà al sit in per la difesa dell’ospedale Vittorio Emanuele mercoledi prossimo alle 18, poi l’incontro con i tifosi ed i giornalisti al Tanguera.



