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Memorial “Giovanni Costa”, al Club Nautico torna il tennis FITP

Il torneo rappresenta ormai una tradizione consolidata per il Club Nautico Gela, che continua a investire nella promozione del tennis e nell’organizzazione di eventi di livello federale.

A cura di Redazione Redazione
21 maggio 2026 08:00
Memorial “Giovanni Costa”, al Club Nautico torna il tennis FITP -
Sport
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Gela. Dal 30 maggio al 14 giugno il Club Nautico Gela ospiterà il primo “Memorial Giovanni Costa”, torneo FITP di Terza Categoria valido come 19ª prova del C.R.S., uno degli appuntamenti del calendario tennistico siciliano.

L’assegnazione ufficiale è arrivata dal Comitato Regionale Sicilia della FITP, che ha inserito la manifestazione tra i tornei della stagione agonistica 2026. La competizione vedrà protagonisti atleti provenienti da tutta la regione, pronti a sfidarsi sui campi del circolo gelese in due settimane di sport, agonismo e spettacolo.

Il torneo rappresenta ormai una tradizione consolidata per il Club Nautico Gela, che continua a investire nella promozione del tennis e nell’organizzazione di eventi di livello federale. Il Memorial dedicato a Giovanni Costa è diventato negli anni un punto di riferimento per tanti giocatori di terza categoria e per gli appassionati della disciplina.

A guidare l’organizzazione sarà la presidente Savina Catalano, insieme al direttore sportivo Ennio Greco, mentre il ruolo di giudice federale sarà affidato a Lina Timpanaro.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma MyFITP, come previsto dalle disposizioni federali.

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