Meloni “Via libera Consiglio Europeo a revisione Pnrr conferma credibilità”
ROMA (ITALPRESS) - "L'approvazione definitiva da parte del
Consiglio europeo della revisione del PNRR italiano conferma
ancora una volta il lavoro solido e credibile del Governo
nell'attuazione del Piano. La revisione mantiene invariata la
dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro, sottolineando
l'impegno a proseguire con concretezza le riforme e gli
investimenti strategici. Questo risultato rafforza la posizione
dell'Italia in Europa e dimostra come l'Italia sappia tradurre le
ambizioni in risultati concreti, garantendo il pieno utilizzo
delle risorse europee a beneficio dei cittadini e dell'economia".
Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'approvazione definitiva della revisione del PNRR italiano,
predisposta in linea con gli indirizzi della Commissione contenuti nella Comunicazione del 4 giugno scorso.
"Nei prossimi giorni - ha Meloni - ci aspettiamo dalla Commissione europea il via libera al pagamento dell'ottava rata, pari a 12,8 miliardi, che porterà a oltre 153 miliardi le risorse
complessivamente ricevute dall'Italia. Contiamo, inoltre, di
presentare entro fine anno la richiesta di pagamento della nona e
penultima rata del Piano".
