Meloni “Tolleranza zero per chi vuole trasformare le piazze in zone franche”
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi ho salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pens...
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi ho salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall'altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perchè chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà". Così sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/meloni-tolleranza-zero-per-chi-vuole-trasformare-le-piazze-in-zone-franche/
Verificato il: 17 luglio 2026