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Meloni “Solidarietà a Tajani, grande preoccupazione per attacchi hacker”

ROMA (ITALPRESS) - "Esprimo la mia piena solidarietà al vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per quanto emerso sull'attività di hacker filorussi e sulla diffusione sul dark web di dati personal...

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2026 17:30
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Meloni “Solidarietà a Tajani, grande preoccupazione per attacchi hacker” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - "Esprimo la mia piena solidarietà al vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per quanto emerso sull'attività di hacker filorussi e sulla diffusione sul dark web di dati personali che lo riguardano. La messa in vendita di informazioni riservate su esponenti delle istituzioni desta grande preoccupazione e va affrontata con la massima determinazione. Altrettanto preoccupante è la circolazione di immagini false, diffuse anche da esponenti dell'opposizione. La libertà di espressione non può mai diventare terreno di disinformazione". Così la premier Giorgia Meloni.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 07 novembre 2026

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