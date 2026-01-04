Quotidiano di Gela

Meloni sente Machado “Uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza”

04 gennaio 2026 19:10
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Secondo quanto rende noto Palazzo Chigi, "nel corso della telefonata è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del Venezuela, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto".

