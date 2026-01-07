Quotidiano di Gela

Meloni “Nel giorno del Tricolore rendiamo onore alla nostra Patria”

07 gennaio 2026 08:40
ROMA (ITALPRESS) - "Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione. Oggi, nella Giornata del Tricolore, rendiamo onore alla nostra Patria e a quell'unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

