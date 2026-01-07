Meloni “Nel giorno del Tricolore rendiamo onore alla nostra Patria”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra B...

ROMA (ITALPRESS) - "Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione. Oggi, nella Giornata del Tricolore, rendiamo onore alla nostra Patria e a quell'unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

