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Meloni “Mantenere agricoltura e coesione tra priorità Ue, lettera da 17 Stati”

ROMA (ITALPRESS) - "Insieme a Nicusor Dan (presidente della Romania), abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Ue sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricolt...

A cura di Redazione Redazione
03 ottobre 2026 13:00
Meloni “Mantenere agricoltura e coesione tra priorità Ue, lettera da 17 Stati” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Insieme a Nicusor Dan (presidente della Romania), abbiamo riunito 17 Stati membri dell'Ue sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l'agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell'Europa". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Crediamo fermamente che ciò sia possibile; per questo abbiamo inviato una lettera congiunta a Micheàl Martin, in qualità di Presidenza del Consiglio dell'Ue per il 2026, in vista delle prossime fasi dei negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)".

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

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Verificato il: 03 ottobre 2026

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