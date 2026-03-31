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Meloni, l’informativa in Parlamento anticipata al 9 aprile

ROMA (ITALPRESS) - L'informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione di Governo è stata anticipata a giovedì 9 aprile alle 9 alla Camera. Alle 12 Meloni interverrà in Senato.- Foto...

A cura di Redazione Redazione
31 marzo 2026 15:50
Meloni, l’informativa in Parlamento anticipata al 9 aprile -
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ROMA (ITALPRESS) - L'informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione di Governo è stata anticipata a giovedì 9 aprile alle 9 alla Camera. Alle 12 Meloni interverrà in Senato.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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