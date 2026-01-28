Meloni in visita a Niscemi, riunione operativa sull’emergenza frana

Quotidiano di Gela

28 gennaio 2026 12:25
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in visita a Niscemi, il comune in provincia di Caltanissetta colpito domenica scorsa da una frana che ha portato all'evacuazione di oltre 1.500 cittadini.

La premier in precedenza aveva sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo in Sicilia, accompagnata dal capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. Al Comune di Niscemi ha preso poi parte a una riunione operativa, erano presenti anche il sindaco sindaco Massimiliano Conti e il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina.

