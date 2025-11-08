Meloni “Con la destra al Governo le patrimoniali non vedranno mai la luce”
A cura di Redazione
08 novembre 2025 10:10
ROMA (ITALPRESS) - "Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. E' rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce". Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
