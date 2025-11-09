Meloni “Caduta del Muro di Berlino segna nuova alba di libertà e democrazia”

ROMA (ITALPRESS) - "Il 9 novembre 1989, giorno della caduta del Muro di Berlino, non rappresenta solo l'abbattimento di un muro che per anni aveva diviso la Germania in due sotto la morsa del comunism...

ROMA (ITALPRESS) - "Il 9 novembre 1989, giorno della caduta del Muro di Berlino, non rappresenta solo l'abbattimento di un muro che per anni aveva diviso la Germania in due sotto la morsa del comunismo, segnando profondamente l'Europa e il mondo intero, ma racconta anche il momento in cui migliaia di persone, unite e legate dallo stesso desiderio, avevano dato inizio a una nuova alba e a un nuovo giorno con la riconquista della libertà, della speranza e della democrazia". Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Per ricordare tutto questo - aggiunge - la Repubblica Italiana ha scelto di dedicare il 9 novembre al 'Giorno della Libertà', istituito con la Legge del 15 aprile 2005, n.61. Il 9 novembre ricordiamo chi ha sofferto, chi ha sperato, chi ha avuto il coraggio di credere che il mondo potesse cambiare. E rinnoviamo, insieme, quella stessa speranza e voglia di libertà".

- foto Ipa agency -

(ITALPRESS).