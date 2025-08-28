Meloni “Attacchi su Kiev dimostrano chi non crede nella pace”

A cura di Redazione 28 agosto 2025 17:20

ROMA (ITALPRESS) - "Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale. I nostri pensieri vanno al popolo ucraino, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi russi". Lo scrive su X il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. foto: IPA Agency (ITALPRESS).