Meloni arrivata a Niscemi, in municipio per un vertice operativo sulla frana

Il presidente del consiglio è entrata direttamente in municipio per un vertice operativo

Niscemi. Il premier Giorgia Meloni è appena arrivata in municipio, a Niscemi. È stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti e dal prefetto Licia Messina. Nessuna dichiarazione alla stampa che attendeva all'esterno. Il presidente del consiglio è entrata direttamente in municipio per un vertice operativo sugli interventi predisposti per la frana dello scorso gennaio.