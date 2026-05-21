Quotidiano di Gela

Meloni arrivata a Niscemi, in municipio per un vertice operativo sulla frana

Il presidente del consiglio è entrata direttamente in municipio per un vertice operativo

A cura di Redazione Redazione
21 maggio 2026 12:30
Meloni arrivata a Niscemi, in municipio per un vertice operativo sulla frana - L'arrivo del premier Meloni a Niscemi
L'arrivo del premier Meloni a Niscemi
Gela
Attualità
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Niscemi. Il premier Giorgia Meloni è appena arrivata in municipio, a Niscemi. È stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti e dal prefetto Licia Messina. Nessuna dichiarazione alla stampa che attendeva all'esterno. Il presidente del consiglio è entrata direttamente in municipio per un vertice operativo sugli interventi predisposti per la frana dello scorso gennaio.

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