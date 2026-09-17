Meloni a Oslo “Allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia”

OSLO (NORVEGIA)(ITALPRESS) - "Sono contenta di essere qui oggi aOslo e di poter ricambiare la visita che il Primo Ministro hafatto lo scorso anno" e di "continuare il nostro lavoro. Sonoquasi 15 anni...

A cura di Redazione 17 settembre 2026 20:30

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OSLO (NORVEGIA)(ITALPRESS) - "Sono contenta di essere qui oggi a Oslo e di poter ricambiare la visita che il Primo Ministro ha fatto lo scorso anno" e di "continuare il nostro lavoro. Sono quasi 15 anni che un Primo Ministro italiano non fa una visita ufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una scelta protocollare: quella che facciamo oggi è la scelta di dare continuità un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo, allargare la nostra cooperazione". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa da Oslo con il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store. "Italia e Norvegia sono due nazioni che cooperano in maniera molto forte. Per noi la Norvegia è un partner di primo piano" e "stiamo lavorando per estendere la nostra collaborazione ad altri settori nei quali possiamo mettere a sistema competenze, tecnologie, investimenti reciproci, creando nuove opportunità per le nostre imprese e per le nostre economie e questa è la direzione nella quale vogliamo lavorare", conclude. (ITALPRESS). - foto: Ipa Agency -