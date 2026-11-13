L'iniziativa Mediazione e negoziazione, incontro in tribunale

L'incontro in tribunale

Gela. Oggi pomeriggio, dalle ore 15:30, a Palazzo di giustizia, si terrà l'incontro su "Mediazione e negoziazione assistita: lo stato dell'arte, prospettive e opportunità". Si confronteranno l'avvocato Enrico Angelini, consigliere Cnf che relazionerà su opportunità e convenienze dell'adr e sulle ragioni di una scelta alternativa al contenzioso ordinario, e l'avvocato Francesco Pizzuto, a sua volta consigliere Cnf che si occuperà di regole e profili deontologici dell'adr. Concluderà il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, Mariella Giordano, sugli aspetti pratici e procedurali della mediazione. A moderare, l'avvocato Rosario Giordano, del consiglio dell'ordine degli avvocati. Per i saluti istituzionali, il presidente del tribunale Roberto Riggio e l'avvocato Antonio Gagliano, consigliere Cnf.