Le adesioni Mazzarrino, Faraci "sposa" la causa di De Luca: ha aderito insieme al suo gruppo politico

È arrivata l'adesione ufficiale di Faraci, negli scorsi mesi sfiduciato e decaduto dalla carica di primo cittadino, e di altri esponenti a lui vicini

Mazzarrino. Le interlocuzioni andavano avanti da tempo e l'ex sindaco Domenico Faraci ha più volte preso parte a iniziative pubbliche di "Sud chiama nord", partito fondato dal parlamentare Ars Cateno De Luca. Adesso, è arrivata l'adesione ufficiale di Faraci, negli scorsi mesi sfiduciato e decaduto dalla carica di primo cittadino, e di altri esponenti a lui vicini, come riferito dal coordinatore provinciale Angelo Bellina. "Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza nel panorama politico locale e provinciale, che vede l'ingresso in "Sud chiama nord" di un gruppo di amministratori ed esponenti politici che hanno ricoperto ruoli di responsabilità nella guida della città di Mazzarino e che portano con loro un patrimonio di esperienza amministrativa, conoscenza del territorio e relazioni consolidate con la comunità. Un'adesione che va ben oltre il semplice ingresso di nuovi iscritti e che rappresenta un significativo rafforzamento politico e organizzativo del movimento nel territorio nisseno, inserendosi nel più ampio processo di radicamento che "Sud chiama nord" sta portando avanti in Sicilia e in tutta Italia", fa sapere Bellina. "La nostra adesione a "Sud chiama nord" - dicono Domenico Faraci, Roberto Gagliano, Aurelio Bilardo, Enzo Stuppia, Salvatore Privitello e tutti i nuovi aderenti - nasce da una scelta politica convinta, maturata attraverso un percorso di riflessione e confronto. Abbiamo individuato nel movimento guidato da Cateno De Luca un progetto nel quale riconosciamo la centralità dei territori, l'autonomia delle scelte e la concretezza dell' azione amministrativa.

Condividiamo l'idea di una politica che sappia ascoltare le comunità, affrontare problemi e assumersi la responsabilità delle decisioni. Mettiamo a disposizione di questo progetto la nostra esperienza, il nostro impegno e la volontà di continuare a lavorare per Mazzarino e per l' intero territorio. Una scelta per la quale riconosciamo le qualità umane e la grande capacità politica di Cateno De Luca che ha dimostrato di saper amministrare i comuni nei quali è stato sindaco. Un esempio da seguire e sostenere per l'ottimo lavoro che sta svolgendo insieme al presidente nazionale Laura Castelli e al segretario regionale Danilo Lo Giudice e per la stima e l'amicizia che ci lega ad Angelo Bellina". Un'adesione che cala "Sud chiama nord" nelle dinamiche politiche mazzarinesi, nell'ottica delle prossime scadenze elettorali, comprese quelle amministrative. I vertici del partito e lo stesso De Luca hanno fatto sapere che "li accogliamo a braccia aperte nella nostra famiglia di "Sud chiama nord". Con il loro entusiasmo, l'esperienza politica e la capacità di coinvolgimendo saranno molto utili per la crescita del partito non solo a Mazzarino ma in tutto il territorio provinciale".