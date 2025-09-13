Mazzarino, opposizione contesta Faraci su finanziamenti: sindaco, "denuncio alla Corte dei Conti"

E' ancora scontro aperto tra una parte dell'opposizione e il sindaco

Mazzarino. Sul tema dei finanziamenti, da ultimo quello legato al Gal, l'opposizione consiliare contesta l'operato dell'amministrazione Faraci. “Tra l’incompetenza amministrativa e le acrobazie da circo del gruppo “Mazzarino Lab”, il Comune perde un importante finanziamento. A rendere il tutto ancora più surreale, l’incredulità del segretario comunale, di fronte alle proposte portate in aula dall’amministrazione: atti pieni di refusi, privi di chiarezza, con contenuti che lasciano sgomenti. Si trattava di ratifiche ormai decadute da oltre sessanta giorni e quindi giuridicamente nulle e inammissibili o di variazioni di bilancio? Siamo oltre il paradosso. Il sindaco, visibilmente in difficoltà, ha tentato di illustrare la proposta balbettando, imbarazzato e incapace di nascondere la pessima figura. Nel frattempo, il consigliere Damiano Arena, notoriamente abile nel manovrare dietro le quinte, si è defilato, evitando con cura di intervenire solitamente pronto a chiedere la partecipazione da remoto. Questa volta, come nelle occasioni importanti, vedi ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha preferito restare fuori dal gioco. Un chiaro tentativo di scaricare ogni responsabilità, lasciando che il gruppo votasse un vero e proprio papocchio amministrativo. Contraddicendosi su ciò che è stato sollevato nel precedente consiglio comunale. Un atto che, oltre a essere illegittimo, espone direttamente i capisettore comunali a pesanti responsabilità personali oltre a vanificarne il lavoro. I consiglieri vicini al sindaco sono complici di un vero e proprio disastro. Davanti a uno spettacolo del genere, davvero, non ci sono parole. Non ci resta che chiedere scusa ai cittadini di Mazzarino, Riesi, Sommatino e Butera, a nome del sindaco Faraci, che senz'altro non avrà il coraggio e l'onestà intellettuale di ammettere di avere anche questa volta miseramente fallito”, spiegano in una nota i consiglieri Giuseppe Presti, Letizia Pistone, Giorgio Arena, Franco Lo Forte, Davide Virga, Martina Selvaggio ed Enzo Guerreri. Il sindaco, invece, ribalta le accuse e anzi ritiene che sia stata proprio l'opposizione a “causare un danno erariale al Comune”. “Questi consiglieri dovranno risarcire di tasca propria – ha aggiunto – dovrebbero vergognarsi perché operano contro Mazzarino. Li denuncerò presso la Corte dei Conti”.