"Mazzarino lab" in piazza contro violenza e paura, firme e richiesta di un incontro al prefetto

"Non vogliamo alimentare paura né polemiche: vogliamo risposte, attenzione e impegni concreti", fanno sapere

Mazzarino. Di fronte a quanto avvenuto a Mazzarino, il gruppo di "Mazzarino lab" ha deciso di mobilitarsi. "Ci siamo spontaneamente riuniti in piazza, per chiamare la città a una mobilitazione pacifica e chiedere che le istituzioni ascoltino la nostra comunità e affrontino con urgenza il tema della sicurezza e della vivibilità del nostro territorio. Per questo, "Mazzarino lab" è in piazza, insieme ai cittadini, per raccogliere le firme e chiedere un incontro con il prefetto, affinché si possa aprire un confronto serio e concreto sulla situazione di Mazzarino. Non vogliamo alimentare paura né polemiche: vogliamo risposte, attenzione e impegni concreti. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a unirsi a questa mobilitazione pacifica, facendo sentire la propria voce. Mazzarino non può essere lasciata sola", fanno sapere gli esponenti del gruppo civico.