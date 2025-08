Mazzarino Lab: "Il bilancio approvato è un suicidio collettivo, pagherà sempre la città"

"Abbiamo cercato di far capire che un'ipotesi così era impossibile da approvare"

Mazzarino. Mazzarino Lab si sgancia dai toni da vittoria politica usati dal sindaco Faraci per commentare l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Il consigliere Damiano Arena è molto critico. "Ieri sera in consiglio comunale è stata approvata un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 20-24 che noi sappiamo essere illegittima perché fuori dai termini normativamente previsti, incompleta e con molte lacune, piena di incongruenze, tanto da aver avuto già parere negativo da parte dei revisori dei conti, che chiedevano infatti l'integrazione di tutti gli allegati mancanti. Abbiamo cercato di far capire che un'ipotesi così era impossibile da approvare. Abbiamo cercato di far capire che avremmo dovuto rivedere e integrare con i dati e i documenti richiesti da parte dei revisori e, ancor prima, rimandare tutto indietro a un commissario ad acta che, nominato nel 2022, non capiamo per quale motivo non abbia adempiuto ai propri doveri già dal dicembre 2023, ossia quando erano scaduti i termini per approvare l’ipotesi. Ma nulla di fatto. A causa di una dispotica e irregolare conduzione dei lavori da parte del presidente Abbruscato, gli emendamenti formulati sono stati addirittura votati come inammissibili, senza che questi siano mai stati discussi e in aperta violazione del regolamento che li disciplina. Emendamenti che ricalcano pedissequamente le note inviate dai revisori dei conti in sede di valutazione della proposta dell'ipotesi di bilancio. È stata approvata con il consenso della vecchia maggioranza, ciò dimostra che Mazzarino è ormai prossima a un nuovo dissesto imposto. Dopo questa decisione imbarazzante siamo sconcertati e convinti che la legislatura sia di fatto conclusa. Nelle prossime settimane si continuerà a tirare a campare senza alcuna visione e senza alcuna prospettiva concreta di crescita e cambiamento. Avremmo voluto evitare questa situazione di suicidio collettivo ma purtroppo il risultato elettorale ha premiato un'accozzaglia politica che ha avuto solo la capacità di creare liti, divisioni e follie amministrative e finanziarie. Mazzarino Lab è molto preoccupata per il futuro della città. Noi avremmo optato per un dissesto guidato e non per un dissesto imposto. Ci dispiace tanto che anche questa volta sarà l città, già fortemente in stato di degrado,a subirne le conseguenze.

Ci dispiace molto che a pagare i danni sarà di nuovo e sempre la povera gente", concludono Arena e gli altri esponenti di Mazzarino Lab.

In foto il consigliere Damiano Arena