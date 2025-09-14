"Mazzarino Lab fa vera opposizione", Arena: "Finanziamenti persi per ripicca"

Damiano Arena spiega di non essere interessato all'affondo che giunge da un'altra parte dell'opposizione al sindaco Domenico Faraci

Mazzarino. “Le faide personali non ci riguardano”. Così il consigliere comunale del gruppo “Mazzarino Lab”, Damiano Arena, spiega di non essere interessato all'affondo che giunge da un'altra parte dell'opposizione al sindaco Domenico Faraci, sul tema dei finanziamenti, in questo caso a forte rischio per quanto concerne il Gal. Secondo una parte dell'opposizione, anche il gruppo di “Mazzarino lab” avrebbe responsabilità. “Posso solo dire che mi dispiace dover constatare che per spirito di ripicca e vendetta vengano persi finanziamenti che riguardano un intero territorio. Il resto delle polemiche – aggiunge Arena - non mi riguarda, noi facciamo davvero opposizione, il che significa vigilare sulle tantissime mancanze dell'amministrazione e sull'inconsistenza di una giunta inefficace e inefficiente. L'opposizione in consiglio è Mazzarino Lab”.

In foto il gruppo consiliare "Mazzarino Lab"