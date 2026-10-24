Sanità Mazzarino, istituto di credito dona tomografo all'ospedale "Santo Stefano"

L’investimento affrontato dalla Bcc è pari a circa 700 mila euro

Mazzarino. Un tomografo a Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla, destinato al Presidio Ospedaliero Santo Stefano, è stato donato dalla Banca di Credito cooperativo dei Castelli e degli Iblei. Una scelta che punta a garantire le cure per la collettività nelle aree di Mazzarino, Butera, Comiso, San Cono e Chiaramonte Gulfi e nei territori limitrofi, come quelli di Gela, Licata, Riesi e Niscemi. La donazione rappresenta un contributo al miglioramento dell’assistenza sanitaria e alla qualità dei servizi erogati ai cittadini, tenuto altresì conto che l’investimento affrontato dalla Bcc è pari a circa 700 mila euro e fornisce in dotazione alla struttura di destinazione una tecnologia diagnostica avanzata e al personale sanitario l’utilizzo di strumenti più efficaci e moderni a beneficio dell’intera collettività. La donazione si inserisce nella missione propria dell'istituto di credito: essere Banca cooperativa significa interpretare il ruolo della gestione del credito come strumento di crescita e coesione sociale, di tal ché si restituisce al territorio parte del valore che da esso si riceve. La salute, infatti, rappresenta un bene primario e sostenere le strutture sanitarie significa contribuire direttamente alla qualità della vita delle nostre comunità nel rispetto e in attuazione dei principi statutari della Bcc, tutti protesi a promuovere iniziative orientate alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio attraverso forme di sostegno finanziario a favore di opere e attività di interesse collettivo. Con questa iniziativa la Bcc intende rinnovare e rafforzare il proprio legame con il territorio e con i suoi cittadini implementando un presidio sanitario strategico utile a riaffermare i valori di solidarietà, mutualità e responsabilità sociale che da sempre ne ispirano l’azione, rappresentando, altresì, un investimento sul futuro dell’intera comunità. Il tomografo a Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla entrerà in funzione, in base a precisi impegni assunti dall’Asp nei primi mesi del 2027, vale a dire al completamento dei lavori di adeguamento e delle installazioni necessarie.