Mazzarino, i giovani al centro della mozione di "Mazzarino Lab": approvata

La mozione del gruppo "Mazzarino lab"

Mazzarino. Oggi, in consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la mozione “La qualità della vita dei giovani” presentata dai consiglieri di "Mazzarino Lab". "La giunta e i pochi consiglieri comunali a sostegno del sindaco hanno abbandonato l’aula al momento del voto. La mozione nasce dalla consapevolezza che il disagio giovanile non può essere ridotto a fenomeni marginali o affrontato esclusivamente come problema di abuso di alcol e droghe. Questi, infatti, rappresentano l’effetto di un malessere più profondo, non la causa. È per questo che la mozione impegna l’amministrazione ad avviare un percorso di rete strutturato, coinvolgendo scuole, famiglie, associazioni, professionisti ed enti istituzionali, per prevenire e accompagnare i giovani in un cammino di crescita e cittadinanza attiva. È fondamentale avviare un progetto di Comunità Educante, che preveda l’istituzione di tavoli permanenti di lavoro, spazi di incontro sicuri, campagne di sensibilizzazione, la presenza stabile dello psicologo scolastico e una cabina di regia istituzionale che coordini le azioni. Solo così sarà possibile affrontare le nuove forme di disagio che si manifestano in isolamento, ansia, aggressività e difficoltà di relazione. La scelta della giunta e dei pochi consiglieri di riferimento di abbandonare l’aula al momento del voto, mostra senza possibilità di smentita un non volersi assumere responsabilità politica e istituzionale su un tema che riguarda il futuro della comunità. Limitarsi a indicare nell’alcol e nella droga il problema principale dei giovani, così come esternato dall'assessore Bonaffini, significa guardare solo alla superficie, senza affrontare le vere radici del disagio. Noi crediamo che non bisogna mai confondere le cause e gli effetti. L'abuso di alcol e droga sono l'effetto di un malessere generale ed è compito delle istituzioni costruire percorsi di prevenzione, ascolto e rete, capaci di ridare fiducia e prospettiva alle nuove generazioni. Con l’approvazione unanime della mozione, il consiglio comunale ha inviato un messaggio chiaro: la qualità della vita e il benessere psicologico dei giovani devono essere una priorità assoluta, da affrontare con politiche lungimiranti e condivise, senza semplificazioni o rinvii", spiegano in una nota i consiglieri di "Mazzarino Lab".

in foto i consiglieri comunali del gruppo "Mazzarino Lab"