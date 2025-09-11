Mazzarino, gruppo civico: "Perché è ferma l'attività di pulizia con la spazzatrice?"

Lo precisano in una nota

Mazzarino. Secondo gli esponenti del "Gruppo civico per Mazzarino", Livio D'Aleo e Santo Vicari, il servizio di pulizia, in questo periodo, sta segnando il passo. Lo precisano in una nota. "Da tempo molti cittadini si pongono e anche noi ci poniamo una semplice domanda, perché la spazzatrice non pulisce più , Corso Vittorio Emanuele, Viale della Regione, Viale XX Settembre e altre vie principali della nostra città, come invece avveniva fino a qualche settimana fa? La domanda, a questo punto, sorge spontanea: per quale motivo la spazzatrice non viene più utilizzata regolarmente? Forse i cittadini non hanno pagato regolarmente le bollette inviate dal Comune per il servizio in questione? I cittadini hanno sicuramente pagato, ma il Comune ha pagato il servizio alla ditta che svolge il servizio? Il risultato è sotto gli occhi di tutti, una mancanza evidente di pulizia e igiene, rispetto a qualche settimana fa, penalizza l’intera comunità. La stessa situazione si registra anche presso il Cimitero comunale “Madonnuzza”, dove da tempo la spazzatrice è inutilizzabile e l’area versa in condizioni non adeguate al rispetto che meritano i nostri defunti. Mentre ciò accade, chi oggi siede ai tavoli istituzionali comunali appare più impegnato a discutere su chi abbia torto o ragione, e su quello che suggerisce l’intelligenza artificiale , piuttosto che affrontare concretamente ed efficacemente i problemi della città. Ricordiamo che il PEF (Piano Economico Finanziario) non è ancora stato approvato, con conseguenze tangibili sui servizi e, di conseguenza, sulla vita dei cittadini. Perché ancora non è stato approvato? Ci chiediamo inoltre è stata effettuata la derattizzazione del territorio comunale? La pulizia, l’igiene urbana e il decoro dovrebbero essere una priorità per qualsiasi amministrazione comunale, in particolare per un Sindaco che ha a cuore il benessere della propria città, come è lei. Purtroppo, negli ultimi tempi, tutto ciò sembra essere venuto meno. Confidiamo che Lei sig. Sindaco voglia farsi carico concretamente delle nostre proposte e delle segnalazioni ( faccia lei) qui riportate. Vogliamo informare la città che entro la fine di settembre stiamo organizzando un incontro con i cittadini per comprendere meglio quali sono le reali problematiche che affliggono la nostra comunità, noi le idee le abbiamo, ma ci piace confrontarci con la città".