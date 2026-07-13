Mazzarino, Faraci lascia prima della seduta sulla mozione di sfiducia: si è dimesso

Negli ultimi comizi pubblici, Faraci non ha lesinato di denunciare i poteri forti che avrebbero remato contro la sua esperienza amministrativa

Mazzarino. Si è dimesso prima ancora dell'aula consiliare che tratterà la mozione di sfiducia presentata da una maggioranza (che sulla carta partiva due anni fa come opposizione). Il sindaco Domenico Faraci non è più il primo cittadino di Mazzarino. Ha preso atto di non avere i numeri necessari anche se domani comunque la mozione sarà trattata dall'assise civica. Negli ultimi comizi pubblici, Faraci non ha lesinato di denunciare i poteri forti che avrebbero remato contro la sua esperienza amministrativa: dalla sanità al sistema rifiuti. Ha fatto leva sugli obiettivi amministrativi raggiunti ma le difficoltà non sono mancate, a partire da quelle politiche, per un sindaco che non si è collocato nei partiti.