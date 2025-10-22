Mazzarino, "ancora nessuna iniziativa contro il disagio giovanile": "MazzarinoLab" incalza

I consiglieri segnalano la mancata attuazione dei contenuti della mozione

Mazzarino. "Sono passati oltre venti giorni dall’approvazione della mozione ‘La qualità della vita dei giovani nel Comune di Mazzarino" ma ancora nulla si muove. Nessun tavolo convocato, nessun atto formale, nessun segnale da parte della giunta. E intanto il disagio giovanile cresce, ignorato da chi dovrebbe governare con responsabilità”. I consiglieri comunali Arena, Branciforti, Collura e Cuda, di "MazzarinoLab", promotori della mozione approvata lo scorso 1 ottobre chiedono un intervento urgente dell'amministrazione. "Non si può più attendere, bisogna immediatamente avviare un tavolo con istituzioni, forze dell’ordine e scuole; predisporre la mappatura e la messa in sicurezza dei luoghi frequentati dai giovani; garantire il coinvolgimento diretto della Consulta Giovanile, se esiste; assicurare l’introduzione stabile dello psicologo scolastico e la creazione di una cabina di regia operativa. Abbiamo già inviato ben quattro note formali all’amministrazione e ogni giorno la situazione diventa sempre più pesante: nessuna risposta. Il sindaco Faraci continua a perdere tempo facendo la vittima politica, mentre l’assessore Bonaffini vaga senza una meta, incapace di fornire una direzione chiara e concreta sul tema. L’immobilismo è sconcertante. Se non si è capaci di affrontare le emergenze sociali, lo si dica chiaramente. I giovani non hanno bisogno di scuse o passerelle, ma di una presenza politica seria, coerente e operativa. L’amministrazione si attivi immediatamente o si assuma tutta la responsabilità politica e morale del proprio fallimento. La politica non può voltarsi dall’altra parte mentre i nostri giovani chiedono ascolto, supporto e spazi sicuri. Non basta votare una mozione: bisogna attuarla. E bisogna farlo adesso. Se l’amministrazione non è in grado di dare risposte, abbia almeno il coraggio di dirlo. Ma smetta di nascondersi dietro il tempo che passa, perché ogni giorno perso è un danno per l’intera comunità", aggiungono i consiglieri di "MazzarinoLab".

In foto i consiglieri comunali di "MazzarinoLab"