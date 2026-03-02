Maxi operazione antidroga nel crotonese, 14 misure cautelari

CROTONE (ITALPRESS) - E' in corso una vasta operazione della Polizia di Stato a Crotone coordinata della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per l'esecuzione di u...

CROTONE (ITALPRESS) - E' in corso una vasta operazione della Polizia di Stato a Crotone coordinata della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante nella regione Calabria, per complessive 22 persone indagate. Operazione che vede impiegati oltre 100 agenti della Polizia di Stato, Unità cinofile Antidroga ed un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato. Sono in corso perquisizioni e controlli volte alla ricerca di droga.

foto: screenshot video Polizia di Stato

