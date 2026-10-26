Maxi discarica bonificata a ridosso del sito Eni, erano ammassati rifiuti di ogni tipo

Non solo rifiuti urbani ma pure quelli pericolosi e scarti di ogni tipo erano abbandonati ovunque

Gela. Nel ciclo irregolare dei rifiuti, sono diverse le aree individuate nel territorio comunale trasformate progressivamente in discariche abusive. L'amministrazione comunale, che ha condotto una verifica generale in più zone, urbane ed extraurbane, ha provveduto alla bonifica della maxi discarica di via Generale Cascino (che avevamo segnalato), a ridosso del sito industriale Eni. Sono intervenuti gli operai di Impianti Srr, la società del servizio rifiuti. Con il tempo, erano stati ammassati rifiuti di ogni tipo, praticamente anche a ridosso della strada attigua. Non solo rifiuti urbani ma pure quelli pericolosi e scarti di ogni tipo erano abbandonati ovunque. L'area è stata transennata per impedire l'accesso.