Maxi blitz antimafia a Messina, 36 arresti tra carcere e affari illeciti / Video

Numerosi e gravi i reati contestati a vario titolo agli indagati

MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 36 persone. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Numerosi e gravi i reati contestati a vario titolo agli indagati: tra questi figurano l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e l’associazione per delinquere mirata all’accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti.

Entrambi i reati sono aggravati dal metodo mafioso e dalla partecipazione di oltre 10 associati. Le accuse comprendono inoltre il traffico e la detenzione di droga aggravati dalla commissione all’interno di una struttura carceraria, l’intralcio alla giustizia, la corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, l’omissione di atti d’ufficio e la violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Tra i destinatari del provvedimento figura anche il trapper catanese Niko Pandetta, nome d’arte di Vincenzo Pandetta, nipote dello storico boss mafioso Salvatore ‘Turi’ Cappello. L’artista, autore dell’album “Malavita”, sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione. Questi i nomi dei 36 destinatari della misura cautelare: Pippo Molonia, Natale Lo Duca, Giovanni Cortese, Alessio Papale, Salvatore Maiorana, Giuseppe Surace, Vincenzo Tripodi, Nebi Memeti, Santo Chiara, Giovanni Aspri, Arcangelo Settimo, Angelo Arrigo, Eros Di Blasi, Massimiliano Milanese, Santo Rossano, Lorenzo Rossano, Mario Cariolo, Emanuele Bonanzinga, Roberto Rizzo, Domenico Campanella, Domenico Musolino, William Inferrera, Kevin Bonfiglio, Carmelo Salanitro, Vincenzo Pandetta, Salvatore Mannino, Ivan Zappalà, Angelo Sapiente, Orazio Di Grazia, Sasa Jovanovic, Eduard Sparti, Angelo Nicolosi, Gabriele Cacciatore, Arnaldo Peritore, Sebastiano Tripolone e Maurizio Trapani.

Le contestazioni formulate nell’inchiesta comprendono, a vario titolo, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, il traffico e la detenzione di droga aggravati dal metodo mafioso, oltre a intralcio alla giustizia, corruzione, omissione di atti d’ufficio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Due ulteriori posizioni, quelle di Luca Vita e Francesco Messina, saranno valutate dopo gli interrogatori.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).