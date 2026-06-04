Maturità, online 13.989 commissioni d’esame. Gli studenti coinvolti sono 527.607

ROMA (ITALPRESS) - Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell'Esame di Maturità. Lo rende noto il ministero. Quest'anno sono 527.607 gli student...

ROMA (ITALPRESS) - Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell'Esame di Maturità. Lo rende noto il ministero. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è di 273.854 studenti nei licei, 167.136 negli istituti tecnici e 86.617 negli istituti professionali.

Le commissioni d'Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica.

"La pubblicazione delle commissioni rappresenta un'altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno", si legge ancora. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. E' previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonchè il grado di responsabilità e maturità raggiunto.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).